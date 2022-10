Costa diz que OE de "estabilidade", "confiança" e "compromisso" reforça rendimentos

O primeiro-ministro, António Costa © Filip Singer/EPA

Depois de Fernando Medina entregar a proposta de Orçamento do Estado no Parlamento, António Costa foi ao Twitter reforçar que o Orçamento do Estado para 2023 é um documento de "estabilidade", "confiança" e "compromisso".

"Este é um orçamento de Estabilidade que reforça os rendimentos; um orçamento de Confiança que promove o investimento; um orçamento de Compromisso que garante a consolidação orçamental", pode ler-se no tweet de António Costa.

A proposta de Orçamento do Estado para 2023 vai ser debatida na generalidade no Parlamento nos próximos dias 26 e 27, estando a votação final global do diploma marcada para 25 de novembro.

Ao início da tarde, Fernando Medina apresenta em conferência de imprensa a proposta de Orçamento do Estado para 2023, diploma aprovado em reunião extraordinária do Conselho de Ministros no domingo e cujo cenário macroeconómico foi apresentado na sexta-feira aos partidos com representação parlamentar.