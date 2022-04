Costa rejeita "Orçamento de austeridade" e acusa PSD de ter "peso na consciência"

O debate da proposta de Orçamento do Estado para 2022 iniciou-se esta quinta-feira na Assembleia da República © Leonardo Negrão / Global Imagens (arquivo)

O primeiro-ministro, António Costa, disse que o regime fiscal "será dos mais competitivos de toda a Europa", cumprindo o que se propôs: "Acompanhar o crescimento do país."

"Este é o nosso plano, que apresentámos aos portugueses e que escolheram em liberdade. É nosso dever tudo fazer para o concretizar. Assumiremos sem receios as responsabilidades", afirmou o primeiro-ministro durante o debate do Orçamento do Estado para 2022 (OE 2022).

Dirigindo-se diretamente para a oposição, Costa atirou que "só o peso na consciência poderá justificar" o argumento da austeridade, recolhendo apupos na bancada parlamentar do PSD.

"Será austeridade diminuir a carga fiscal para a classe média?", questiona.

Costa acrescentou que os portugueses "ainda se lembram bem" de quem aconselhou os jovens a escolher outros países: "Não, este não é um Orçamento de austeridade".

O primeiro-ministro referiu que "há credibilidade internacional" que permite ao país reduzir o "peso da dívida". E diz: "Queremos ter um Estado financeiramente forte, com contas certas."

António Costa defende que "a anterior composição decidiu parar Portugal durante meio ano", com os portugueses "a rasgarem os mares e a escolherem a direção do vento".

"A gente vai continuar", atira.