Covid-19 atinge o turismo: 60% dos hotéis do Algarve afetados por cancelamentos

O presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, Elidérico Viegas, afirma que 60% dos hotéis da região estão a ser afetados pelos cancelamentos: "60% dos hotéis registam cancelamentos diretos, dos quais 40% pediram reembolsos dos adiantamentos efetuados."

Elidérico Viegas explica que se trata de "um número gradual, que evolui negativamente todos os dias e que tem que ver com as estadias a curto prazo, uma vez que a médio prazo isso se traduz na diminuição das marcações". Quanto aos eventos programados para o período dos próximos dois ou três meses, o presidente da associação de turismo conta à TSF que "ou foram cancelados ou foram transferidos para o final do ano, nomeadamente a partir do mês de outubro".

No entanto, a maior preocupação dos hotéis prende-se mesmo com "a diminuição substancial das reservas para a próxima época turística". Para já, o presidente da AHETA defende que o setor deveria apostar no turismo nacional e espanhol, ou seja, no chamado "turismo de proximidade", e sugere ao Governo que suspenda as portagens na Via do Infante para promover a deslocação de mais viajantes, "como medida de potenciar o turismo interno e espanhol, o turismo de proximidade, nesta época da Páscoa".

Outro dos aspetos de que se queixam os hoteleiros é a falta de informação sobre como agir em caso de um surto num hotel. Elidérico Viegas assevera que continua a aguardar orientações por parte da Direção Geral da Saúde. "O manual de procedimentos que nós solicitámos há mais de uma semana ainda não foi disponibilizado", garante.

