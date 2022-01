Credit Suisse diz que Axel Lehaman é o "ideal" para substituir Horta-Osório

António Horta-Osório © Álvaro Isidoro / Global Imagens

Por Lusa 17 Janeiro, 2022 • 09:37 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O vice-presidente do ​​​​​​​Credit Suisse disse que Axel Lehamn vai substituir António Horta-Osório como presidente do banco depois de uma "investigação interna" que terá revelado que o português violou regras da quarentena contra o Covid-19.

O suíço Axel Lehamn, antigo alto executivo do banco USB encontra-se no Credit Suisse desde outubro do ano passado e assume o cargo de presidente, informou a instituição.

"Lehmann é o ideal para conduzir a transformação estratégica do banco", disse esta segunda-feira o vice-presidente do Credit Suisse, Severin Schwan, citado pela agência Efe, acrescentando que respeita a decisão de Horta-Osório.

De acordo com a Associated Presse, o português Horta-Osório anunciou a demissão poucos minutos depois da meia-noite de hoje tratando-se do mais recente revés no banco suíço que enfrentou uma série de problemas recentes, incluindo maus investimentos em fundos financeiros (hedge funds) e um escândalo interno de espionagem.

"Lamento que algumas das minhas atitudes pessoais tenham causado dificuldades ao banco comprometendo a minha capacidade de o representar interna e externamente", afirma Horta-Osório, 57 anos, num comunicado divulgado pelo Credit Suisse, sem especificar.

"Por isso acredito que minha demissão é do interesse do banco e dos acionistas neste momento crucial", acrescenta Horta-Osório na mesma nota.

António Horta-Osório tinha assumido o cargo há oito meses. Esta segunda-feira, a imprensa suíça informa que Horta-Osório, antigo presidente do Conselho de Administração do Lloyds Banking Group, no Reino Unido, violou as regras de quarentena contra o Covid-19.

De acordo com as mesmas notícias Horta-Osório deslocou-se ao Reino Unido em dezembro e no verão passado onde assistiu a um torneio de ténis em Wimbledon.

No mês passado, o portal de notícias finewes.com citava fontes "conhecedoras da situação" indicavam que o português estava a ser investigado por alegadamente ter quebrado as regras da quarentena contra a crise sanitária.