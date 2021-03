Crédito às famílias sobe em fevereiro mantendo-se em máximos desde 2015

Em fevereiro, a taxa de variação dos empréstimos a particulares para habitação foi de 2,7% © Leonardo Negrão/Global Imagens

Por Lusa 25 Março, 2021 • 13:16 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O total de empréstimos às famílias voltou a aumentar em fevereiro, situando-se agora nos 120.958 milhões de euros e mantendo-se no valor mais alto desde junho de 2015, segundo dados esta quinta-feira divulgados pelo Banco de Portugal (BdP).

De acordo com o BdP, o 'stock' dos empréstimos concedidos pelos bancos aos particulares ascendia no final do passado mês de janeiro a 120.958,1 milhões de euros, acima dos 120.793,2 milhões de euros do mês anterior e dos 119.101 milhões de euros de fevereiro de 2020.

Segundo os dados disponíveis no 'site' do BdP, é preciso recuar até junho de 2015 para encontrar um 'stock' mais alto de empréstimos a particulares, sendo que nesse mês este valor atingiu os 121.033,5 milhões de euros.

Nos particulares, destacam-se os empréstimos à habitação, que prosseguiram a trajetória ascendente registada desde dezembro de 2019, somando 95.530,9 milhões de euros em fevereiro, que compara com os 95.278,6 milhões de euros do mês anterior e os 93.101,7 milhões de euros homólogos.

Em fevereiro, a taxa de variação dos empréstimos a particulares para habitação foi de 2,7%, refletindo um aumento de 0,2 pontos percentuais face a janeiro.

Já nos empréstimos para consumo, a taxa de variação anual desceu 1,2 pontos percentuais relativamente ao mês anterior, para -1,7%, com o montante total de crédito ao consumo a fixar-se em 18.853,7 milhões de euros, recuando face aos 19.099,1 milhões de euros de janeiro e aos 19.236,3 milhões de euros de fevereiro de 2020.

Os empréstimos para outros fins totalizavam 6.573,5 milhões de euros em fevereiro, mais 68 milhões de euros do que em janeiro, mas abaixo dos 6.762,9 milhões de euros de fevereiro de 2020.

Quanto ao malparado, no crédito à habitação manteve-se em fevereiro nos 0,6%, o mesmo valor de janeiro e abaixo dos 0,8% do mês homólogo.

Já no crédito ao consumo e outros fins, o malparado representava 6,3% em fevereiro, tendo-se também mantido estável face a janeiro e abaixo dos 6,6% de fevereiro de 2020.

Os dados divulgados pelo banco central apontam ainda que os depósitos de particulares nos bancos residentes atingiram "o valor mais elevado de sempre", totalizando 163.800 milhões de euros no final de fevereiro, tendo a respetiva taxa de variação anual sido de 8,9%, valor 1,1 pontos percentuais abaixo do registado em janeiro.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19