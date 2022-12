Crise económica com impacto nas despesas de Natal

Bacalhau © Maria João Gala / Global Imagens

Para 54% dos inquiridos vai ser muito o impacto da crise económica nos gastos com o Natal. A pergunta tinha três possibilidades: Muito, pouco ou nada, "Qual é o impacto da crise económica nos gastos com o Natal?"; pois há 33% dos inquiridos que responde de forma negativa, ou seja, a crise não afeta em nada a despesa e curiosamente são as classes económicas mais baixas que mais respondem neste sentido.

Enquanto na classe média alta, 56% admite que vai ter muito impacto da crise económica nos gastos com o Natal.

No entanto, quanto à previsão de gastos relativamente ao ano anterior, 46% dos inquiridos dizem que vão ter a mesma despesa e 37% até pensa gastar menos do que no ano passado.

Ouça aqui as explicações

© Infografia JN

E neste que vai ser o primeiro ano sem medidas de contenção da pandemia impõem-se perguntar se as pessoas vão reunir-se em família alargada. Para 45% vai ser retomada a tradição e para 73% daqueles que se vão juntar a mesa pode ter até 12 pessoas. Uma mesa que será feita em casa para 58% dos inquiridos e na passagem de ano vai ser igual: 52% admite que vai ficar em casa com familiares e amigos.

© Infografia JN

A sondagem também quis confirmar aquilo que já todos suspeitávamos qual o prato principal na mesa de natal: 81% dos inquiridos responde que é o Bacalhau e depois vem o Polvo. Nas sobremesas, 55% coloca o Bolo-Rei como dominante na mesa de Natal, seguido das rabanadas.

© Infografia JN

FICHA TÉCNICA

A sondagem foi realizada pela Aximage para a TSF, Jornal de Notícias e Diário de Notícias com o objetivo de avaliar a opinião dos portugueses sobre temas relacionados com a economia.

O trabalho de campo decorreu entre os dias 25 e 30 de novembro de 2022. Foram recolhidas 800 entrevistas entre maiores de dezoito anos residentes em Portugal.

Foi feita uma amostragem por quotas, com sexo, idade e região, a partir do universo conhecido, reequilibrada por sexo, grupo etário e escolaridade. À amostra de 800 entrevistas, corresponde um grau de confiança de 95% com uma margem de erro de 3,46%.

A responsabilidade do estudo é da Aximage Comunicação e Imagem Lda., sob a direção técnica de Ana Carla Basílio.