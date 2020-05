"Crise foi ultrapassada", garante Centeno

Mário Centeno, ministro das Finanças © AFP

Depois da polémica em torno do desacerto entre ministério das Finanças e o primeiro-ministro, Mário Centeno garante, em declarações ao Expresso , que "a crise foi ultrapassada".

Depois de uma quarta-feira que começou com um debate tenso no Parlamento e com críticas do Presidente da República, Centeno deslocou-se a São Bento para clarificar a polémica em torno do Novo Banco.

Já no decorrer desta quinta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa ligou a Mário Centeno a justificar as críticas. Segundo o chefe de Estado, tudo terá sido um equívoco.

O foco de Centeno, pelo menos até junho, será o Programa de Estabilidade que, a esta hora debate no Parlamento, e o Orçamento Suplementar para fazer face à crise económica provocada pela pandemia.