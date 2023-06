Cristiano Ronaldo vai investir no grupo Cofina

Cristiano Ronaldo © Patrícia de Melo Moreira/AFP

Por Carolina Rico com Lusa 30 Junho, 2023 • 12:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Cristiano Ronaldo poderá tornar-se acionistas do grupo Cofina, dono da CMTV, do Correio da Manhã, do Jornal de Negócios e do jornal Record, entre outros, com cerca de 30% de participação.

A notícia foi avançada esta sexta-feira pelo jornal Eco, citando fonte próxima do processo, que garante que a proposta está na fase final de conclusão.

De acordo com uma outra fonte, os atuais acionistas da Cofina também vão manter-se no capital, embora com posições reduzidas.

Em causa está o processo de Management Buy Out (MBO) que está a ser liderado por Luís Santana e Octávio Ribeiro, em contactos com potenciais investidores, um dos quais poderá ser Ronaldo.

Contactado pela Lusa, Luís Santana confirmou o nome do futebolista. "Contar com Cristiano Ronaldo, o melhor futebolista de sempre, um atleta de exceção que partilha os valores da exigência, do rigor, do trabalho e da resiliência, como investidor é naturalmente um grande motivo de satisfação para a equipa que está a desenvolver o Management Buy Out da Cofina Media, que oportunamente será apresentado aos acionistas", afirmou o administrador executivo da Cofina Media.

Ainda segundo o ECO, estão a decorrer negociações a três níveis: com os atuais acionistas da Cofina (Paulo Fernandes, João Borges de Oliveira e Domingos Matos, entre outros); com potenciais investidores para apoiarem o MBO e com os bancos que têm dívida da Cofina.

Este será o primeiro investimento do jogador no setor dos media, num grupo detentor de um canal a quem já recusou prestar declarações.

Notícia atualizada às 13h00