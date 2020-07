"Cuidado com o que vão fazer."João Duque considera inevitável despesa pública com TAP

TAP e a nacionalização © AFP

Por Tiago Santos com Paula Dias 03 Julho, 2020 • 11:17 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O professor do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa (ISEG) João Duque considera que a TAP vai pesar nas contas do Estado português. João Duque acredita que o reforço acionista do Estado na transportadora aérea implica esforço do erário público, ao contrário do que afirmou esta quinta-feira o Ministro das Finanças, João Leão.

"Como é que se pode dizer que não vai pesar nas contas do Estado? Mil duzentos e cinquenta e cinco milhões de euros? Acham que a companhia vai devolver o passivo que tem e ainda este valor, (...) se no apogeu do turismo em Portugal tem prejuízo?", questiona João Duque. "Nós vamos pagar isto de alguma forma, não há a mínima dúvida", defende o professor do ISEG.

João Duque e o peso da TAP nas contas do Estado 00:00 00:00

João Duque sublinha ainda as dúvidas sobre o futuro da companhia e a possível reestruturação. "Como vai mudar a companhia? A pergunta foi feita ao ministro e ele não respondeu. Não respondeu porque não tem resposta, porque não sabe. Quantos voos vão cortar, quantas pessoas vão despedir?", pergunta o economista.

João Duque e a reestruturação da TAP 00:00 00:00

"Quando se comparam os dados desta empresa com outras congéneres (...), percebe-se que está sobredimensionada. Ou sobe os preços e não tem clientes ou mantém os preços a par com os concorrentes, tem custos superiores e apresenta prejuízos. A empresa tem de se redimensionar", defende.

O professor do ISEG alerta ainda para o risco que o Estado corre ao recorrer a uma empresa para escolher os novos gestores: "Cuidado com o que vão fazer. Ir buscar uma equipa totalmente fora resultou naquilo que vimos até agora."