Cuidado com os bilhetes online: queixas de consumidores disparam

© Photo by Aditya Chinchure on Unsplash

Por Maria Augusta Casaca 08 Setembro, 2022 • 17:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Preços exorbitantes, bilhetes falsos, reembolsos que não são feitos ou realizados com muito atraso, são algumas das reclamações apresentadas no Portal da Queixa e dirigidas a bilheteiras e empresas promotoras de eventos/concertos.

No top 5 das queixas contra bilheteiras online estão as empresas See Tickets (189 reclamações), Ticketline (166), Viagogo (79), Blue Ticket (56) e a Festicket (34). Mas, se nalguns casos o assunto se resolve entre o consumidor e a empresa, noutros é mais complicado.

No portal há o registo de pessoas que tentaram comprar bilhetes para eventos através do site Viagogo, uma empresa com sede no Reino Unido, e que agora a acusam de fraude. O diretor-executivo do Portal da Queixa explica que esta plataforma tem um conceito diferente e é preciso ter cuidado.

Ouça a reportagem da TSF. 00:00 00:00

"As pessoas pensam que estão a comprar a entidades fidedignas, mas no caso da Viagogo, estamos a comprar através da plataforma a outros particulares", adianta Pedro Lourenço. "E esses particulares muitas vezes não se identificam ou não são identificáveis, e por essa razão sentem-se confortáveis para perpetuar este tipo de burlas", explica.

No Portal da Queixa pode ler-se o testemunho de uma consumidora que diz ter comprado no final de agosto dois bilhetes para o concerto da banda The Spript, que vai atuar em Lisboa em novembro, por 154 euros, mas o valor real dos bilhetes não ultrapassava 76 euros. Ou seja, pagou mais do dobro pelos ingressos.

Nesta altura, esta plataforma ainda tem à venda bilhetes para o concerto dos Coldplay, em Coimbra, supostamente já esgotados. Os que custam 85 euros (para o relvado) estão a ser vendidos a 355 euros. No entanto, é preciso ter cuidado.

"Isso não garante que a venda possa vir a concretizar-se e poderá ser sem dúvida uma fraude", alerta o diretor do Portal da Queixa. Deixa, por isso, um conselho aos consumidores: ver que sites procuram, se dão garantias de reembolsos e de praticar todos os direitos dos consumidores e se cumprem todos os parâmetros exigidos por lei.