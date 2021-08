Custos de construção de habitação nova cresceram 6,5% em junho

© Pedro Granadeiro / Global Imagens (arquivo)

Por Lusa 10 Agosto, 2021 • 16:18 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os custos de construção de habitação nova aumentaram 6,5% em junho, em termos homólogos, um crescimento de 0,4 pontos percentuais face ao mês anterior, sobretudo devido à subida dos preços dos materiais, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE).

"Em junho, estima-se que os custos de construção de habitação nova tenham aumentado 6,5% em termos homólogos, mais 0,4 pontos percentuais (p.p.) face ao observado no mês anterior. Este perfil deveu-se à aceleração (0,8 p.p.) dos preços dos materiais. O preço dos materiais e o custo da mão-de-obra apresentaram, ambas, variações de 6,5% face ao período homólogo", indicou o instituto, num comunicado.

De acordo com o INE, a taxa de variação mensal do Índice de Custos de Construção de Habitação Nova (ICCHN) foi de 1,0% em junho, tendo o custo dos materiais aumentado 0,5% e o custo da mão-de-obra 1,7%.

"As componentes mão-de-obra e materiais contribuíram com 0,3 e 0,7 p.p., respetivamente, para a formação da taxa de variação mensal do ICCHN", disse o instituto. Em declarações à TSF, o presidente do Sindicato da Construção de Portugal, Albano Ribeiro, diz não perceber de onde vêm estes números.

"O INE está a falar apenas de um grupo pequeno, e não do maior grupo do setor: o dos patrões que não cumprem com o Estado e trabalhadores, nem com as normas de segurança", e sobre os quais o instituto "não tem qualquer controlo".