Dão discute sustentabilidade da vinha e do vinho a 21 de maio

A Comissão Vitivinícola Regional do Dão (CVR Dão) e o Instituto Politécnico de Viseu (IPV) organizam, a 21 de maio, a 11.ª edição do Dão Primores, este ano num formato de conferência sobre "Vine & Wine Sustainability" (sustentabilidade do vinho e da vinha) que vai ser encerrada pela ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa.

O encontro vai decorrer no IPV - com transmissão online nas redes sociais e no Youtube dos Vinhos do Dão - e conta com especialistas nacionais e internacionais para debates sobre "um dos temas mais atuais e urgentes" do mundo vitivinícola, refere a organização, que passam por programas ditos de referência, como a Equalitas de Itália e a "Sustainable Winegrowing" da Nova Zelândia.

Em análise num painel moderado pelo jornalista Nick Breeze vão também estar os diferentes mercados e os consumidores que os compõem e o monopólio norueguês. Noutros painéis, a troca de ideias vai incidir sobre o Alentejo e as práticas dos produtores e cooperativas, com participações do Instituto da Vinha e do Vinho e da ViniPortugal.

Neste evento serão também entregues os prémios "Os Melhores Vinhos do Dão no Produtor" e será atribuído o diploma "O Grande Vinho do Dão - IPV".

Programa:

9H30 - Apresentação

- Arlindo Cunha - Presidente da CVR Dão

- João Paulo Gouveia - Vice-Presidente da CM de Viseu

- Bernardo Gouvêa - Presidente do Instituto da Vinha e do Vinho

9hH50 - Sustentabilidade - visão Porto Protocol

10H15 - Plano de sustentabilidade - casos internacionais

- Marta Mendonça - Porto Protocol

- Ricardo Ricci Curbastro - Eqaulitas

- Edwin Massey - Sustainable Winegrowing New Zealand

11H50 - Plano de Sustentabilidade - casos nacionais

- Cristina Crava - Porto Protocol

- João Luís Barroso - Presidente CVR Alentejo

- Helena Ferreira - Adega de Borba

- Ana Rodrigues - Global Wines

- Miriam Massarenhas - Herdade dos Graus

14H30 - Práticas Sustentáveis - produtores da região Centro

- João Paulo Gouveia - Pedro Cancela

- Luís Pato - Bairrada

- David Ferreira - Cia das Lezírias

15H55 - A visão do trade and consumers

- Marta Mendonça - Porto Protocol

- Christian Miller - Full Glass Research

- Rolf Eriksen - Vinmonopolet

17H10 - A importância da sustentabilidade nos mercados internacionais

- Frederico Falcão - ViniPortugal

17H20 - Entrega dos prémios "Os Melhores Vinhos do Dão no Produtor" - Dão Produtores

- Arlindo Cunha - Presidente da CVR Dão

17H30 - Atribuição do diploma "O Grande Vinho do Dão - IPV"

- Arlindo Cunha - Presidente da CVR Dão

17H45 - Encerramento

- Ana Abrunhosa - Ministra da Coesão Territorial