David Neeleman defende-se de acusações e denuncia "pressões inaceitáveis do poder político" na TAP

David Neeleman © João Silva/Global Imagens (ARQUIVO)

Por Carolina Rico 14 Junho, 2023 • 11:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O antigo acionista da TAP David Neeleman denuncia "ingerências e pressões inaceitáveis do poder político sobre a comissão executiva da TAP" e acusa os socialistas de mentira ou negligência.

Num artigo de opinião que assina esta quarta-feira no Observador, o empresário defende-se das acusações que o responsabilizam pelo acordo com a Airbus que alegadamente terá lesado a TAP Air Portugal em 444 milhões de euros.

O fabricante europeu de aviões terá entregado 226,75 milhões de dólares [209,94 milhões de euros ao câmbio atual] a outra sociedade de Neeleman, dinheiro depois canalizado para a Atlantic Gateway.

"A proposta da Atlantic Gateway para a compra da TAP foi transparente", assegura David Neeleman. "O governo do PSD e CDS conheceu e aprovou a nossa proposta."

"Agora, sete anos depois, alguns membros do Governo do PS dizem que não sabiam do assunto, numa tentativa de se exonerarem de responsabilidades que qualquer governante responsável e competente sabe que são suas quando assume o poder. Das duas uma: ou não dizem a verdade ou nunca consultaram os documentos e as cartas que entregámos à Parpública e ao Governo PSD nem os pareceres dados na altura", acusa.

"E, se não estavam de acordo, porque não pararam a capitalização dos ditos fundos Airbus que foram aportados em tranches ao longo do ano de 2016, quando já eram os governantes?", questiona.

David Neeleman diz que não passa de um bode expiatório de ex-governantes para "esconder os seus erros" e promete denunciar na comissão parlamentar de inquérito à TAP "as ingerências e pressões inaceitáveis do poder político sobre a comissão executiva da TAP" durante a sua gestão.