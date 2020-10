Para já, "não há condições para viabilizar o Orçamento do Estado"

Catarina Martins © Estela Silva/Lusa

Catarina Martins avisou esta segunda-feira, em entrevista à Antena 1, que "não há condições para viabilizar o orçamento", tendo em conta aquilo que se conhece até ao momento do documento.

Em entrevista esta manhã à rádio Antena 1, a coordenadora do Bloco de Esquerda garante que o partido "não fecha nenhuma porta" à negociação, mas não aceita a ausência de respostas em relação às propostas que apresentou.

"Com aquilo que se conhece neste momento, não creio que o Bloco de Esquerda tenha possibilidade de viabilizar o Orçamento do Estado. Mas como digo, aguardo conhecer o documento, aguardo conhecer eventuais evoluções da parte do Governo e a direção do BE tomará essa decisão no seu devido tempo", disse.

Questionada sobre quando foi a última vez que falou com António Costa a propósito do OE para 2021, Catarina Martins esclareceu que, ao contrário do que aconteceu em anos anteriores, "não houve um encontro para fechar as negociações antes da entrega" do documento.

A líder do Bloco insiste que tem vontade de viabilizar o documento, apesar de não ver para já condições para isso, e lembra que o partido está disponível para conversar até dia 28.

Entre as principais reivindicações do Bloco de Esquerda estão o reforço de meios do Serviço Nacional de Saúde, alterações à lei laboral e condições claras para eventual injeção financeira no Novo Banco.