Deco alerta que "ainda há questões por esclarecer" no AUTOvoucher

A Associação de Defesa do Consumidor sublinha que ainda há questões por esclarecer sobre o IVAucher dos combustíveis, como o valor mínimo para usufruir desta verba.

Mariana Almeida, jurista da Deco, aponta algumas das questões que devem ser clarificadas. "Se o consumidor consegue identificar facilmente se aquele estabelecimento é aderente ou não e preocupa-nos que exista um reforço dessa divulgação; depois saber se a própria entidade bancária do consumidor é aderente a este programa e por último saber exatamente como é que este desconto vai funcionar, porque ainda não se sabe qual o valor mínimo definido. É importante esclarecer esta questão".

A jurista da DECO explica quais os passos necessários para beneficiar deste desconto e alerta para a necessidade de ajudar os contribuintes mais velhos. "Há uma necessidade de acompanhamento dos menos integrados do ponto de vista digital e aqui falamos dos idosos, que podem ter problemas de interpretação da plataforma", esclarece.

A Associação de Defesa do Consumidor deixa um guia rápido para usufruir do AUTOvoucher. "Questionar logo no local de abastecimento se aquele estabelecimento aderiu ao IVAucher, depois saber que para haver adesão a este programa tem que existir registo no e-vaucher com identificação do nome, e-mail e NIF. Senão vai frustrar o consumidor e poderá levantar conflitos".

A partir desta quarta-feira é possível usar o Ivaucher dos combustíveis, o desconto máximo é de 5 euros por mês, o equivalente a 50 litros. O saldo do chamado AUTOvoucher pode ser usado até março do próximo ano.