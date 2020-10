Défice de 7,3% em 2020, PIB cai 8%

O ministro das Finanças, João Leão © EPA

Por Hugo Neutel 06 Outubro, 2020 • 17:55

O governo estima um défice de 7,3 % do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano e de 4,3% no próximo.

A TSF apurou os valores que vão constar no Orçamento do Estado e são mais detalhados do que os avançados pelos partidos à saída do encontro com a equipa das finanças que está a apresentar as linhas gerais do documento que será entregue na Assembleia da República na segunda-feira.

Os números significam uma uma nova revisão em alta do saldo das contas públicas, depois dos 6,3% calculados em abril e revistos para 7% pelo ministro das finanças em julho.

A revisão é um reflexo da crise provocada pela pandemia que vai fazer o PIB cair cerca de 8 pontos percentuais em 2020 e subir mais de 5 no próximo, garantem várias fontes próximas do processo.

Neste fim de semana, o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital admitiu em entrevista à TSF que os números iriam ser revistos.

O desemprego vai chegar a dezembro com uma média anual de 9 % da população ativa, embora na fotografia de dezembro possa ser superior a este valor. Em 2021 a taxa vai cair, mas pouco: a média vai ser de 8,5%.

A dívida pública vai ser de 134% do PIB neste ano, em linha com as previsões anteriores. Em 2021 atinge 130% do Produto Interno Bruto.