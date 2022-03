Défice abaixo do previsto, contrato recorde entre EUA e UE no gás e outros destaques TSF

© DR

Esta sexta-feira, foram revelados os mais recentes dados do Instituto Nacional de Estatística. No relatório mais recente, destaca-se a caída do défice das Administrações Públicas para 2,8% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2021, abaixo da meta oficial do Governo, após ter disparado para 5,8% em 2020.

Quanto à estimativa do défice orçamental de 2022, o Governo reviu-a em baixa para 1,9% do Produto Interno Bruto, abaixo dos 3,2% previstos na proposta do Orçamento do Estado, entregue e chumbada em outubro de 2021.

Sobre o Orçamento de Estado, Fernando Medina, futuro ministro das Finanças, afirma que o Governo vai manter o Orçamento que já apresentou e que foi chumbado. "Isso será feito muito rapidamente depois da posse do novo Governo", afirmou, em declarações à CNN Portugal.

Durante a manhã desta sexta-feira, o ainda ministro das Finanças, João Leão, anunciou que o apoio de 20 euros no âmbito do programa Autovoucher vai manter-se em abril. "O Governo decidiu manter por mais um mês o Autovoucher, que é uma medida de caráter extraordinário, mas a perspetiva é que os preços dos combustíveis se mantenham bastante elevados", explicou.

No mundo, a manhã desta sexta-feira ficou marcada pelo anúncio de um contrato recorde de gás entre a União Europeia e os EUA. No acordo, os americanos comprometeram-se a entregar 15 mil milhões de metros cúbicos de gás natural líquido aos europeus, ainda este ano. Além do gás, ambos os blocos também chegaram a um acordo sobre a transferência de dados pessoais, onde se estima um de 7,1 mil milhões de dólares (6,45 mil milhões de euros) nas empresas.

Em Odessa, o enviado especial TSF à Ucrânia, Pedro Cruz, contou a história de resistência da cidade que, "trinta dias depois, permanece inteira".

Na ilha de São Jorge, nos Açores, há quase uma semana que a terra treme e o nível de alerta vulcânico está quase no nível máximo, o que significa um risco real de erupção. Em entrevista exclusiva à TSF, José Manuel Bolieiro, o presidente do Governo Regional dos Açores, explicou que "há algumas pessoas que, por meio aéreo e marítimo, já saíram da ilha de São Jorge e do concelho de Velas", mas o governo regional não está a apoiar nem travar essas iniciativas.

Depois do anúncio dos nomes do novo Governo, politólogo e historiador António Costa Pinto disse, no programa Em Alta Voz, que o novo executivo "sucede a uma remodelação que não existiu, como é evidente, com a dissolução do Parlamento e com eleições antecipadas".