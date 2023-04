Défices do sistema previdencial adiados para 2033? "Governo repete esta falácia há mais de 15 anos"

Ana Mendes Godinho e António Costa estiveram na conferência de imprensa no final do Conselho de Ministros extarodinário © Manuel de Almeida/Lusa

O Governo afirmou esta segunda-feira que os primeiros défices do sistema previdencial ficam adiados para 2033, mas o economista Jorge Bravo considera que esta é uma "falácia" repetida há muito tempo.

"A análise do conjunto dos sistemas contributivos em Portugal nunca mais poderá ser feita sem se que faça a soma do sistema previdencial com a Caixa Geral de Aposentações [CGA]. O Governo há mais de 15 anos que repete esta falácia que é deixar de lado a CGA, que tem hoje um défice contributivo superior a mais de seis mil milhões de euros por ano a aumentar - porque é um sistema fechado, portanto, o número de subscritores vai diminuindo gradualmente - pelo que a análise pelo conjunto da receita e despesa dos sistemas não se pode fazer nunca considerando só o Sistema Previdencial", disse à TSF o professor da Universidade Nova de Lisboa.

Ouça as declarações de Jorge Bravo à TSF 00:00 00:00

O economista explica que "o aumento do saldo do sistema previdencial tem sido feito essencialmente à custa do acréscimo de contribuições sociais dos novos funcionários públicos que entraram para o regime a partir de 1 de janeiro de 2006, quando foi encerrada a Caixa Geral de Aposentações a novos subscritores".

Assim sendo, Jorge Bravo pede seriedade no debate sobre esta questão: "Já era altura de, em Portugal, ter alguma seriedade nesta discussão. Há mais de 15 anos que é alimentado este debate. O sistema contributivo no seu conjunto, ou seja, considerando a Caixa Geral de Aposentações e o sistema previdencial, já tem hoje um défice superior a 6500 milhões de euros por ano. Isto sem considerar alguns truques contabilísticos que foram sendo adotados ao longo do tempo para iludir a situação."

O professor de economia e finanças da Universidade Nova de Lisboa lamenta que os interesses partidários estejam à frente dos interesses dos portugueses.

"Eu desafio todos aqueles que querem fazer uma análise séria e independente a fazer essa verificação, porque, no fundo, não vale a pena continuar a iludir a população portuguesa, criar esta mistificação, gerir em função dos interesses partidários ou eleitorais. As consequências que virão no futuro são muito sérias para o conjunto da população portuguesa e uma população portuguesa muito fragilizada, que não merecia, por parte do Estado que é o gestor do sistema, que, depois de carreiras contributivas longas, fossem, no fundo, tratados desta forma os seus direitos por esta lei", refere.

"As consequências que virão no futuro são muito sérias para o conjunto da população portuguesa", diz o economista 00:00 00:00

Para Jorge Bravo, "a lei é muito clara": "Os sistemas contributivos devem ser autofinanciados com contribuições sociais e, quando necessário, com o fundo de estabilização financeiro da Segurança Social. E, no seu conjunto, o sistema já tem um défice há mais de uma década, portanto, não vale a pena insistir que o sistema só terá saldos negativos no futuro."

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Sugrança Social, Ana Mendes Godinho, disse esta segunda-feira que os primeiros cenários de saldos negativos do sistema previdencial preveem-se para 2033, assinalando um adiamento de 17 anos face às projeções que existiam em 2015.

No final do conselho de Ministros extraordinário, a ministra precisou que este novo cenário incorpora já a despesa adicional na sequência do aumento intercalar de 3,57% que os pensionistas vão ter a partir de julho.

"Há de facto um aumento do saldo previdencial durante a próxima década e fica, assim, adiado para 2033 o cenário dos primeiros saldos negativos do sistema presidencial", disse a ministra, precisando que, "contando este aumento intercalar", se consegue "ganhar 17 anos para os primeiros saldos negativos face às projeções que existiam em 2015" e um "ganho de três anos" relativamente às projeções de 2022.