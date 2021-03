Diogo Lacerda Machado e Esmeralda Dourado saem da administração da TAP

© Paulo Spranger/Global Imagens

03 Março, 2021

Diogo Lacerda Machado, amigo de longa data do primeiro-ministro, e Esmeralda Douroado demitiram-se do Conselho de Administração da TAP, avança o ECO, que cita duas fontes da empresa.

Já a SIC adianta que o novo CEO da companhia aérea já está escolhido e não é português.

As cartas de rescisão foram entregues no início desta semana e têm efeitos a partir do final do mês de abril. As duas demissões acontecem numa altura em que estão a decorrer as negociações do plano de reestruturação da transportadora aérea com Bruxelas.

O jornal Eco lembra que o atual mandato da admnistração já terminou em dezembro. O processo de reestruturação está, no entanto, a atrasar a realização da assembleia-geral eletiva que ainda não tem data e isso terá sido uma das razões que levaram à demissão dois dois administradores.

Lacerda Machado foi quem liderou o processo negocial da reversão da privatização da TAP e que conduziu o Estado aos 50% do capital da companhia aérea.

A TSF já contactou o Ministério das Infraestruturas para obter mais esclarecimentos.