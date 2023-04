Denúncia de maus-tratos a imigrantes indianos investigada em Vinhais

© Octávio Passos/Global Imagens (arquivo)

As autoridades estão a investigar uma denúncia de maus-tratos por parte da entidade patronal a oito imigrantes indianos colocados a trabalhar numa aldeia de Vinhais, por uma empresa da zona do Minho, avançou esta terça-feira à agência Lusa a GNR.

Em causa estão "maus-tratos da entidade patronal" relacionados com "alojamento, alimentação, falta de pagamento de remunerações e eventualmente maus-tratos físicos", de acordo com informação disponibilizada à Lusa pelas relações-públicas do comando territorial de Bragança da GNR.

Os oito imigrantes estavam alojados no edifício degradado da casa do povo de Pinheiro Novo, cedida pela Junta de Freguesia a pedido de associação de baldios, a entidade que adjudicou os trabalhos de reflorestação que estavam a ser executados pela empresa Turma Rústica de Vila Verde, no distrito de Braga.

A denúncia da falta de condições chegou à GNR em 15 de fevereiro "através de uma chamada telefónica de uma das vítimas".

Os oito queixosos são todos homens, com idades entre os 22 e os 44 anos.

Segundo a fonte, deslocaram-se ao local a GNR, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), o Ministério Público, a Cruz Vermelha e a Junta de Freguesia com um tradutor.

Os imigrantes alegaram que "se encontravam a trabalhar com pagamentos mensais em atraso e que havia problemas sobre o alojamento e alimentação", resumidos pelas autoridades como "maus-tratos da entidade patronal", incluindo "eventualmente maus-tratos físicos".

Estas pessoas foram encaminhadas para um centro de acolhimento e o caso continua a ser investigado, sob a tutela do Ministério Público, para apurar "os contornos" do que se passou, de acordo com a GNR.

Entre as entidades locais envolvidas, a Lusa conseguiu apenas falar com o presidente da Câmara de Vinhais, Luís Fernandes, que disse que a autarquia "nunca foi contactada por ninguém" sobre os problemas descritos.

O autarca afirmou que só teve conhecimento da situação pela presidente da Junta de Freguesia quando as autoridades policiais estiveram no terreno e que "constatou que a situação não era sustentável".

O presidente da Câmara de Vinhais mostrou-se convicto de que a presidente da União de Freguesias de Quirás e Pinheiro Novo cedeu o edifício da casa do povo "de boa vontade, agiu de boa-fé", apesar de as instalações não terem condições, nomeadamente sanitárias.

O autarca disse ainda que, depois da intervenção das autoridades, alguns dos imigrantes foram embora de Vinhais e outros quiseram regressar à casa do povo de Pinheiro Novo até acabar o contrato.

De acordo com o autarca, estes últimos foram embora na sexta-feira, 31 de março, e "neste momento já não há ninguém" nas instalações.