Descida do desemprego explica queda de número de beneficiários do RSI

A ministra do Trabalho e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho © António Pedro Santos/Lusa

Por Francisco Nascimento com Carolina Rico 14 Março, 2023 • 13:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Há neste momento 195.545 mil pessoas a receber o Rendimento Social de Inserção (RSI) em Portugal, o número mais baixo dos últimos 17 anos. O Governo compara os números com as "taxas baixas" de desemprego.

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, justifica a redução do número de beneficiários com a descida da taxa de desemprego, quando questionada pelos jornalistas com o número mais baixo de beneficiários do RSI desde 2006.

"Estamos neste momento com números do emprego muito altos, o que significa taxas de desemprego baixas, e o RSI acompanha a evolução da situação do emprego", aponta.

O número de beneficiários do RSI "resulta da evolução da situação da taxa de desemprego, que tem diminuído" 00:00 00:00

Isto quando o valor do rendimento subiu, destaca Ana Mendes Godinho. "No início de 2023 aprovámos o aumento de cerca de 10% do valor da prestação de RSI com esta preocupação de reforçar os apoios relativamente às pessoas que estão em situação mais vulnerável."

O valor de referência sobe de 189,66 euros para 209,11 euros a partir deste mês.

Segundo avança o Jornal de Notícias esta terça-feira, é preciso recuar ao ano de 2006 para encontrar um período com tão poucos beneficiários como os registados em janeiro. Açores e Porto são os distritos onde mais baixou. Em sentido inverso, Faro foi o distrito que mais aumentou este rendimento social.

Dos 195.545 beneficiários, 53% são mulheres, cerca de um terço é pago a crianças e metade está integrado num agregado familiar de quatro ou mais pessoas.