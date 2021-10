Desconto no IRS Jovem pode atingir 2700 euros. Veja as simulações

Desconto no IRS Jovem pode atingir 2700 euros © Mário Cruz/EPA (arquivo)

As simulações da EY mostram que para um salário ilíquido de 750 euros a poupança ao fim de cinco anos atinge 1700 euros. Já um ordenado de 1750 vale um desconto de 2700 euros. O governo alargou o IRS Jovem de três para cinco anos. O regime funciona como um desconto no imposto sobre o rendimento do trabalho e aplica-se a jovens com idades entre os 18 e os 26 anos. A consultora EY fez simulações que permitem entender quanto é que estes contribuintes podem ficar a ganhar.

Nestas simulações, a EY considerou "um indivíduo solteiro, sem dependentes a seu cargo e sem deduções à coleta e/ou outras despesas dedutíveis em sede de IRS", que "cumprirá com todas as condições que a Proposta de Lei do Orçamento do Estado estabelecerá para uma plena aplicação do regime IRS Jovem durante os 5 anos de gozo do regime".

Veja as tabelas:

A EY explica ainda que está a "aplicar as taxas progressivas de IRS e escalões de rendimento previstas para 2022 e a considerar o valor do Indexante de Apoios Sociais em vigor para 2021 (438,81 euros)" mas sublinha que "o valor do IAS deverá vir a ser atualizado, pelo que os cálculos poderão sofrer alterações".

Pressupostos dos cálculos:

1 - Para efeitos dos cálculos abaixo, considerámos um indivíduo solteiro, sem dependentes a seu cargo e sem deduções à coleta e/ou outras despesas dedutíveis em sede de IRS.

2 - Assumimos que o indivíduo cumprirá com todas as condições que a Proposta de Lei do Orçamento do Estado estabelecerá para uma plena aplicação do regime IRS Jovem durante os 5 anos de gozo do regime.

3 - Para efeitos do presente exercício, estamos a considerar a aplicação das taxas progressivas de IRS e escalões de rendimento previstas para 2022 e a considerar o valor do Indexante de Apoios Sociais (IAS) em vigor para 2021 (i.e., € 438,81). No entanto, o valor do IAS deverá vir a ser atualizado, pelo que os cálculos abaixo poderão sofrer alterações.

4 - A remuneração considerada para efeitos de cálculo anual corresponde a 14 prestações do rendimento bruto mensal indicado.

