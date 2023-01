Desempregados de longa duração vão poder acumular subsídio e salário

© Global Imagens (arquivo)

Os desempregados de longa duração vão poder acumular 65% do subsídio de desemprego com um salário, noticiam esta quarta-feira o jornal Público e o Negócios. A medida, que será discutida e apresentada hoje aos parceiros sociais, tem como objetivo incentivar os trabalhadores a regressarem ao mercado de trabalho.

De acordo com dados do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social de Portugal, citados pelo Público, a percentagem do subsídio paga aos trabalhadores será mais elevada numa fase inicial e será reduzida gradualmente.

Em casos práticos, um trabalhador que receba 1000 euros de subsídio de desemprego e, se aceitar uma proposta de trabalho com uma remuneração mensal de 800 euros, poderá acumular o salário com 65% do subsídio de desemprego, ou seja, 650 euros.

Fonte do ministério liderado por Ana Mendes Godinho, citada pelo Público, esclarece que o acesso a esta medida por parte dos desempregados de longa duração será "automático" e o valor máximo de remuneração está fixado em 3040 euros.

No terceiro trimestre do ano passado, mais de 128 mil pessoas estavam em situação de desemprego de longa duração. Destas, 42 mil recebiam a prestação do subsídio de desemprego.

Esta será uma das propostas que será discutida na reunião, agendada para hoje às 15h00, entre Governo e parceiros sociais na reunião permanente de concertação social.