Desemprego cai 2,8% em junho em cadeia e 1,7% em termos homólogos

Também o número de jovens desempregados inscritos no IEFP voltou a descer

O desemprego registado em junho diminuiu 2,8% relativamente ao mês anterior e caiu 1,7% face ao mesmo mês do ano passado, atingindo o valor mais reduzido de sempre no referido mês, segundo dados do IEFP divulgados esta quinta-feira.

"O desemprego registado em junho voltou a baixar, sendo o mais reduzido de sempre (277.742 pessoas), nos meses de junho, com uma redução de -2,8% (-8.113 pessoas) relativamente ao mês anterior e -1,7% abaixo do nível observado em junho de 2022 (-4.711 pessoas)", refere um comunicado do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que cita dados do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Já no desemprego de longa duração manteve-se a tendência de queda, com uma diminuição em cadeia de -1,9% (-2.139 pessoas), situando-se -18,8% abaixo do nível registado em junho de 2022 (-25.842 pessoas).

No quinto mês consecutivo em que o desemprego registou uma descida, também o número de jovens desempregados inscritos no IEFP voltou a descer, com uma diminuição em cadeia de -7,7% (-2.322 jovens) face ao mês anterior, e uma diminuição de -0,3% (-81 jovens) face ao mês homólogo.

Adicionalmente, entre maio e junho, o desemprego registado diminuiu em cadeia em todas as regiões, bem como em todos os setores de atividade económica, com o setor agrícola a registar uma descida de -1,9%, o secundário com uma queda de -2,5% e terciário com um recuo de -2,6%.

No entanto, em termos homólogos, registou-se uma subida no setor agrícola de 1,7%, um aumento de 0,5% no setor secundário e uma descida de -0,1% no setor terciário.

Também o número de casais desempregados registou, em junho, uma redução em cadeia de -1,7% (-79 casais desempregados) e de -2% em termos homólogos.