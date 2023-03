Desemprego desce para o segundo valor mais baixo de sempre em fevereiro

© Gonçalo Delgado/Global Imagens

Por Cristina Lai Men 20 Março, 2023 • 10:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O número de desempregados inscritos no IEFP em fevereiro foi o segundo mais baixo de sempre, com 315 645, registando uma diminuição de 8,3%, menos 28 619 pessoas face ao mês homólogo. Neste mês foi registada uma descida em cadeia de 6442 pessoas, representando um decréscimo de 2,0%.

O desemprego jovem registado foi igualmente o segundo mais baixo, nesse mês, desde que há registo, com uma diminuição de 4,5% face a fevereiro de 2022 e uma descida em cadeia de 1,5%. Em fevereiro havia 34 854 jovens em situação de desemprego e a percentagem do desemprego jovem face à do desemprego total foi de 11%.

O desemprego de longa duração registou uma diminuição de 28,5% face a fevereiro de 2022, com menos 48 150 pessoas, e uma descida em cadeia de 2,4%. Ainda neste mês, o desemprego registado diminuiu em cadeia em todas as regiões, com destaque para a redução de 9,5% na região do Algarve.

Em termos homólogos verificam-se descidas igualmente em todo o país, com destaque para a redução de 10,7% na região do Algarve e de 10,2% na região de Lisboa.

Os subsetores que mais estão a contribuir para a diminuição do desemprego, face a janeiro, são o alojamento, a restauração e similares e as atividades financeiras e seguros.