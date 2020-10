Desemprego desce em setembro. Pouco, mas desce

© Miguel Pereira / Global Imagens

De acordo com o INE, "a estimativa provisória da taxa de desemprego de setembro de 2020 foi de 7,7%, valor inferior em 0,4 pontos percentuais à do mês precedente (agosto) e superior em 0,4 ponto percentuais à de junho do mesmo ano e em 1,2 pontos percentuais à de setembro de 2019.

A taxa de desemprego dos jovens foi estimada em 24,0%, "a que corresponde um decréscimo de 2,8 pontos percentuais relativamente à taxa de agosto de 2020".

Destaque ainda dado pelo INE para a taxa de subutilização do trabalho, que é um indicador que "agrega a população desempregada, o subemprego de trabalhadores a tempo parcial, os inativos à procura de emprego mas não disponíveis e os inativos disponíveis mas que não procuram emprego".

"A estimativa provisória da taxa de subutilização do trabalho de setembro de 2020 foi de 15,2%, tendo diminuído 0,3 pontos percentuais em relação ao mês anterior e a três meses antes e aumentado 2,5 pontos percentuais por comparação com o mês homólogo de 2019", pode ler-se no comunicado do INE.

dados INE © TSF

Em setembro de 2020, a estimativa provisória da subutilização do trabalho situou-se em 821,2 mil pessoas, o que corresponde a uma diminuição de 11,2 mil indivíduos em relação à estimativa de agosto de 2020, mas houve um aumento de 20,1% (137,5 mil pessoas) por comparação com o valor de setembro de 2019.