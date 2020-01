Desemprego em Portugal fixa-se nos 6,5%

© Miguel Pereira / Global Imagens

Por José Milheiro 08 Janeiro, 2020 • 11:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

De acordo com os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), "Em outubro de 2019, a taxa de desemprego situou-se em 6,5%, mantendo-se inalterada em relação à do mês anterior (setembro) e à de três meses antes (julho), tendo diminuído 0,1 pontos percentuais relativamente ao valor do mesmo mês de 2018".

Para o INE este valor de 6,5% "representa uma revisão nula da estimativa provisória divulgada há um mês".

Já "a estimativa provisória da taxa de desemprego de novembro de 2019 é 6,7%, valor superior em 0,2 ponto percentuais ao do mês anterior".

Estes valores mostram que apesar dos valores historicamente baixos da taxa de desemprego, em Portugal os valores têm flutuado ao longo do ano de 2019 entre os 6,6% de janeiro e os 6,4% de agosto, o mês de verão onde tradicionalmente a taxa de desemprego é mais baixa devido ao chamado fator da sazonalidade.

© INE

Mesmo assim estamos longe das séries com dois dígitos: 13,5% em novembro de 2014, 12,3% em novembro de 2015, 10,5% em novembro de 2016 e 8,1% em novembro 2017.

O INE mostra ainda que "em outubro de 2019, a população desempregada foi estimada em 338,4 mil pessoas", sendo que destes 68,2 mil são jovens entre os 15 e os 24 anos o que faz com a taxa de desemprego jovem seja de 17,9% em outubro de 2019.