Despedimento de 300 trabalhadores na Adidas: "É preciso que o Governo se mexa"

© Ana Luisa Silva / Global Imagens (arquivo)

Por Cristina Lai Men 18 Outubro, 2022 • 10:25 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Governo tem de se mexer. O apelo é feito pela presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços, sobre o anunciado despedimento de 300 trabalhadores da Adidas, que trabalham no concelho da Maia.



Em declarações à TSF, Filipa Costa confessa que o sindicato foi apanhado de surpresa pelo anúncio da Adidas. A sindicalista considera grave a situação em que vão ficar trezentas famílias e deixa um recado ao executivo liderado por António Costa.

"São 300 famílias que vão ficar numa situação de grande dificuldade num momento muito difícil para os trabalhadores com o brutal aumento do custo de vida (...) É preciso também que o Governo se mexa no sentido de perceber o que se está a passar e de proteger ao máximo estes postos de trabalho, porque estas multinacionais são as primeiras a procurar o trabalho mais barato (...) O Governo também tem de tomar uma posição."

Ouça as declarações de Filipa Costa. 00:00 00:00

O sindicato está a tentar falar com os trabalhadores da Adidas, mas Filipa Costa admite que existem "pressões" e "receio" entre os funcionários. O facto de o sindicato ter tido conhecimento dessa situação através de uma denúncia anónima "reflete bem aquilo que é a instabilidade laboral e a situação vivida pelos trabalhadores" .

A Adidas confirmou que, até ao verão do próximo ano, vai dispensar 300 trabalhadores do Centro que funciona na Maia.

Questionada esta na segunda-feira pela TSF, a autarquia da Maia disse não ter conhecimento da intenção da Adidas em fazer despedimentos na sua unidade da Maia, acrescentando estar a tentar obter a informação necessária, "através de canais próprios".