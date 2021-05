Despedimentos no Santander. Cancelada manifestação dos técnicos bancários em Faro

© Pedro Correia/Global Imagens

Por TSF 14 Maio, 2021 • 11:41 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O sindicato dos quadros técnicos bancários cancelou a manifestação que tinha agendado para esta sexta-feira em Faro, um protesto contra a anunciada intenção do banco Santander de despedir este ano 150 funcionários. O presidente do sindicato, Paulo Marcos, diz que este cancelamento é um sinal de boa vontade e decorre do facto de a administração do banco ter mostrado abertura para responder às perguntas colocadas pelos dirigentes sindicais.

"É absolutamente crítico os sindicatos terem a visibilidade de todo o processo porque só assim podemos participar, encontrar medidas alternativas", sustenta.

Paulo Marcos acrescenta ainda que não entende esta necessidade de cortar em postos de trabalho até porque os resultados do Santander são bons.

Antes do protesto de Faro, que agora foi cancelado, o sindicato organizou protestos em Lisboa, Porto e Coimbra.