Dezembro, o terceiro melhor mês de produção elétrica renovável

Por José Milheiro 05 Janeiro, 2022 • 12:52

De acordo com a Agência para a Energia (ADENE), dezembro foi o terceiro melhor mês do ano 2021 na produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis. Um valor "apenas superado pelos meses de fevereiro (88,6%) e março (78,4%)

Num comunicado enviado esta quarta-feira para as redações, a ADENE sublinha que "a energia eólica representou 42,7% do total da energia elétrica produzida, valor mais alto registado no ano de 2021. A energia hídrica representou 21,5%, a biomassa 6,5% e o solar fotovoltaico 2,3% (o segundo valor mais baixo do ano)".



Assim, "a produção de energia elétrica por fontes não renováveis representou 27% do total da eletricidade produzida: 26,5% por via das centrais térmicas a gás natural e 0,5% pela restante térmica não renovável", enfatiza a ADENE.

Segundo a agência, "o mês de dezembro ficou também caracterizado pela inexistência de produção de eletricidade a partir do carvão, devido ao encerramento no final do mês de novembro da última central termoelétrica a carvão".

Estes dados da ADENE são complementados com os números da Redes Energéticas Nacionais (REN) que já fez as contas aos valores do ano 2021, onde se pode ver que "a produção renovável abasteceu 59% do consumo de energia elétrica em Portugal".

Para a REN "a energia eólica representou 26%, seguida da hidroelétrica com 23%, biomassa com 7% e a fotovoltaica com 3,5%. A fotovoltaica, embora continuando a ser a menos significativa, registou um crescimento acentuado de 37% face ao período homólogo. A produção não renovável abasteceu 31% do consumo, repartida por gás natural com 29% e carvão, com a última central encerrada no final de novembro, a representar menos de 2%".

Pelas contas da REN, "o saldo importador abasteceu os restantes cerca de 10%" da energia consumida em Portugal continental.