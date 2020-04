"Dezenas de milhar de empregos" em risco nas empresas que exportam para Espanha

© Miguel Pereira/Global Imagens

Com a paralisação económica em Portugal e Espanha, as relações comerciais entre os dois países podem perder 6,6 mil milhões de euros, numa redução de 20% em relação ao ano passado. A estimativa é do presidente da Câmara de Comércio e Indústria Luso Espanhola (CCILE), que admite que os danos colocam em dificuldades sérias empresas que dão emprego a "dezenas de milhar" de pessoas.

Enrique Santos fala num "sofrimento enorme" das cerca de 8 mil empresas portuguesas que exportam para Espanha. O líder da CCILE sublinha que "o intercâmbio entre os dois países, que é de 33 mil milhões de euros, dos quais 11,5 mil milhões são as exportações portuguesas" e antevê que a coronacrise vai provocar danos profundos: "prevejo uma quebra de 20% nestes 33 mil milhões", lamenta.

Dessas oito mil, Santos admite, embora não tenha números, que "muitas já recorreram" ao layoff, simplificado. "Não têm outro remédio".

Não há estatística que mostre quantos postos de trabalho são garantidos por essas empresas, mas o presidente da CCILE aponta para várias "dezenas de milhar" de empregos que podem estar em risco.

Os danos da pandemia vão fazer-se sentir, garante Enrique Santos, não apenas no turismo mas nos principais sectores das trocas comerciais entre os dois países: "o sector automóvel, a maquinaria e os combustíveis, vão ser todos muito afetados", afirma.

Santos recorda ainda que para além do tem das exportações, existe a presença direta de empresas dos dois lados da fronteira: "há mais de 400 empresas portuguesas em Espanha e mais de 1400 empresas espanholas em Portugal" que no entender do presidente da Câmara de Comércio e Indústria, também vão sofrer.