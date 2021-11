Dielmar fecha e deixa 244 desempregados. Mas pode não ser o fim da marca

Trabalhadores da Dielmar em protesto junto ao Tribunal do Comércio do Fundão © Luis Miguel Sousa/Global Imagens

Os credores da Dielmar decidiram esta quarta-feira, por unanimidade, aceitar uma proposta de encerramento definitivo da empresa, algo que deixa 244 trabalhadores no desemprego, confirmou a TSF. Mas este pode não ser o fim definitivo da têxtil portuguesa enquanto marca.

O Público adianta que está em cima da mesa uma proposta do grupo têxtil Valérius, de Barcelos, no valor de 250 mil euros, e que tem o objetivo de ficar com a marca e alguns dos seus ativos, incluindo duas centenas de trabalhadores, que seriam ainda formados em contexto de sala e em contexto industrial, uma ação já acordada com o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) e de adesão voluntária entre os 200 escolhidos.

O objetivo é que venham a ser integrados numa sucessora da Dielmar, que pode até funcionar nas mesmas instalações, propriedade do Fundo Imobiliário Especial de Apoio às Empresas (FIEAE) e que já foram arrendadas ao grupo Valérius, revelou à TSF o secretário de Estado Adjunto e da Economia, João Neves.

O ministério da Economia negociou "para o futuro" um contrato de arrendamento com o grupo, que também contactou o ministério do Trabalho para que as "atividades de formação se concretizem no mais curto espaço de tempo".

A proposta da Valérius ainda tem de ser votada em assembleia de credores da Dielmar, mas o secretário de Estado Adjunto está confiante na aprovação. "Estamos absolutamente convencidos de que a generalidade dos credores vai votar favoravelmente", confessou João Nunes.

A empresa Outfit 21, de Leiria, tinha também apresentado uma proposta de compra da empresa, mas com a condição de ver aprovado um empréstimo bancário, algo que acabou por não se concretizar.

A informação foi adiantada na assembleia de credores pelo administrador judicial, João Gonçalves, que confirmou também que outro concorrente, Cláudio Nunes, não concretizou as propostas que tinha apresentado na assembleia anterior, no sentido de constituir uma nova empresa e depositar dois milhões de euros para garantir a compra, num investimento total previsto de dez milhões.

Notícia atualizada às 19h20