Dinheiros europeus e uma estrada de 20 km vão aproximar Bragança e Madrid

Com a chegada de fundos europeus a Portugal, um dos projetos que pode vir a beneficiar do plano de recuperação e resiliência para a próxima década pode fazer com que Bragança se torne na cidade portuguesa mais próxima de Madrid. Para isso, basta ligá-la a uma estação de alta velocidade: a de Puebla de Sanabria.

O primeiro-ministro, António Costa, dá conta de que "Bragança é a capital de distrito mais isolada no contexto nacional". E, para isso, o Governo quer construir "uma estrada de 20 quilómetros, que ligará Bragança à fronteira, colocando Bragança a cerca de meia hora de uma estação de alta velocidade".

António Costa explica as razões e o objetivo da construção da nova estrada.

Estes são 20 quilómetros de estrada que os autarcas já há muito têm vindo a reivindicar. À TSF, o presidente da câmara de Bragança, Hernâni Dias, confessa estar na expectativa de ver o projeto concretizado. Mas faltam alguns passos.

"Não temos conhecimento de nenhum estudo que tenha sido feito, nenhum projeto", alerta o autarca, que pede que "a partir deste momento se iniciem os procedimentos necessários".

Autarca saúda a intenção de construir a nova estrada.

A notícia, reitera, "é boa", mas deve ter consequências. Quais? "A concretização da infraestrutura e uma articulação direta com o governo espanhol no sentido de, do outro lado da fronteira, fazer-se exatamente o mesmo." Caso contrário, há o risco de "termos a ligação feita até à fronteira e depois a parte que falta, do lado espanhol, ficar por fazer".

E prazos? Para já, não existem, diz o autarca que admite que conhecê-los deixá-lo-ia "muito mais confiante e feliz".

"É necessário começara trabalhar amanhã"

"Não há nenhum indício de quando as coisas possam iniciar nem terminar", lamenta Hernâni Dias. Ainda assim, e tendo em conta que o plano de recuperação "deve estar concluído em 2026", o autarca diz acreditar que o Governo tem noção de que "é necessário começar a trabalhar amanhã" para cumprir essa meta.

A história desta estrada - que ainda não existe - já é longa: a construção destes 20 quilómetros foi prevista pela primeira vez em 1986, no Plano Rodoviário Nacional.