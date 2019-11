Direto: CTT promove debate sobre e-commerce em Portugal

Por TSF 08 Novembro, 2019 • 10:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os CTT, em parceria com o Dinheiro Vivo e a TSF, organizam esta sexta-feira a 4ª edição do E-Commerce Day. Em debate está o estado atual do comércio eletrónico em Portugal, e as principais tendências globais do setor. Serão igualmente apresentadas as principais conclusões do estudo "E-Commerce Report CTT 2019". João Bento, presidente executivo d0s CTT dá as boas vindas às 9:15.