Dívida das famílias, empresas e Estado sobe para 751,4 mil milhões em fevereiro

O endividamento das famílias, empresas e Estado aumentou 5.395 milhões de euros em fevereiro face ao mês anterior, para 751.399 milhões, superando o valor homólogo em quase 24.000 milhões de euros, divulgou esta quinta-feira o BdP.

Segundo refere o Banco de Portugal (BdP) em comunicado, em fevereiro de 2021 o endividamento do setor não financeiro situou-se em 751.399 milhões de euros, dos quais cerca de 345.600 milhões de euros respeitavam ao setor público e 405.800 milhões de euros ao setor privado.

Segundo o banco central, o aumento de 5.395 milhões de euros face a janeiro resultou do incremento de 4.100 milhões de euros do endividamento do setor público e de 1.300 milhões de euros do endividamento do setor privado.

De acordo com o BdP, a subida do endividamento do setor público "refletiu-se, sobretudo, no acréscimo do endividamento face ao setor financeiro (2.400 milhões de euros) e ao exterior (2.000 milhões de euros)".

Estas subidas foram "parcialmente compensadas" pela redução do endividamento face às próprias administrações públicas (200 milhões de euros) e às empresas (100 milhões de euros).

No setor privado, destaca-se o aumento de 1.200 milhões de euros do endividamento das empresas, que o banco central diz refletir "sobretudo o incremento do endividamento face ao setor financeiro (800 milhões de euros) e face ao exterior (300 milhões de euros)".

Em fevereiro de 2021, a taxa de variação anual (tva) do endividamento total das empresas privadas foi de 1,8%, mais 0,5 pontos percentuais do que o registado no mês anterior, enquanto a tva do endividamento total dos particulares diminuiu 0,2 pontos percentuais, para 1,0%.

A próxima atualização das estatísticas do endividamento do setor não financeiro será feita pelo BdP em 20 de maio.