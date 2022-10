Dívida de particulares cresce mais 400 milhões de euros

© Photo by Markus Spiske on Unsplash

Mais 400 milhões de euros de dívida dos particulares foi quanto cresceu, em agosto, o endividamento do setor não financeiro dos particulares.

Este aumento da dívida num mês faz subir para mais de 150 mil milhões de euros o total da dívida dos particulares, de acordo com os dados do Banco de Portugal (BdP) revelados esta segunda-feira.

Assim, a dívida de particulares representa 19% do total do endividamento nacional, enquanto a dívida do setor público representa 45% de um total de 795 mil milhões de euros.

No entanto "o endividamento do setor público diminui 700 milhões de euros e concretizou-se sobretudo, numa redução do endividamento perante o exterior e os particulares. Em contrapartida, aumentou o endividamento do setor público junto do setor financeiro e das administrações públicas", revela o BdP.

Financiamento das Administrações Públicas

Também esta segunda-feira, o BdP publicou os dados sobre o financiamento das administrações públicas.

"Até agosto de 2022, o financiamento das administrações públicas foi de menos 1,5 mil milhões de euros, valor que compara com 6,2 mil milhões de euros registados em igual período de 2021."

Este financiamento líquido negativo indica que as aquisições líquidas de ativos financeiros pelas administrações públicas foram superiores às emissões deduzidas de amortizações dos passivos, ou seja, as administrações públicas utilizaram parte dos fundos obtidos para financiarem outros setores da economia", sublinha o BdP.