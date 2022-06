Dívida pública atinge valor recorde de 279 mil milhões de euros em abril

© Eduardo Tomé (arquivo)

A dívida pública na ótica de Maastricht, a que conta para Bruxelas, aumentou 3.000 milhões de euros em abril para o valor recorde de 279.000 milhões de euros, informou esta quarta-feira o Banco de Portugal (BdP).

De acordo com o banco central, "este acréscimo refletiu, essencialmente, emissões líquidas de títulos de dívida no valor de 3500 milhões de euros, sobretudo títulos de dívida de longo prazo (2300 milhões de euros)".

Em sentido contrário, registou-se uma amortização parcial de empréstimos do Mecanismo Europeu de Estabilização Financeira (MEEF), em 500 milhões de euros.

Os depósitos das administrações públicas aumentaram 900 milhões de euros, pelo que, deduzida desses depósitos, a dívida pública subiu 2100 milhões de euros, para 255.900 milhões de euros.

No primeiro trimestre, a dívida pública na ótica de Maastricht tinha recuado para 127,0% do Produto Interno Bruto (PIB), menos 0,4 pontos percentuais face ao final do trimestre anterior, segundo avançou o BdP no passado dia 02 de maio.

Em março de 2022, a dívida pública totalizava 276.000 milhões de euros, mais 1200 milhões de euros do que em fevereiro.

A próxima atualização das estatísticas da dívida pública do Banco de Portugal será divulgada em 01 de julho.