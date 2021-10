Dívida pública desce para 126,9% do PIB este ano e 122,8% no próximo

A dívida pública ficará abaixo do valor com que fechou o ano de 2019 © Markus Spiske/Unsplash

A dívida pública deverá reduzir-se para os 126,9% do Produto Interno Bruto (PIB) este ano e para 122,8% no próximo, baixando do nível pré-pandemia em 2024, segundo o relatório do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022).

Em relação a este ano, o valor é revisto em baixa face à previsão do Programa de Estabilidade, em abril (128,0%), e apenas em 2024, com 116,0%, a dívida pública ficará abaixo do valor com que fechou o ano de 2019, antes da pandemia (116,6%).

No ano passado, fortemente impactada pela pandemia de Covid-19, a dívida pública atingiu os 135,2% do PIB.

