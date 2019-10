Dívida pública portuguesa recua em 2018 mas continua a 3.ª maior da UE

Na zona euro a dívida pública recuou para os 85,9% do Produto Interno Bruto © Direitos reservados

A dívida pública portuguesa recuou em 2018 para os 122,2% do PIB, face ao ano anterior, mas mantém-se a terceira maior da União Europeia (UE), segundo a segunda notificação do Eurostat relativa a 2018.

De acordo com o gabinete estatístico europeu, na zona euro a dívida pública recuou para os 85,9% do Produto Interno Bruto (PIB), face aos 87,8% de 2017, e a da UE reduziu-se para os 80,4% (82,1% no ano anterior).

No final de 2018, os menores rácios da dívida no PIB registaram-se na Estónia (8,4%), no Luxemburgo (21,0%), na Bulgária (22,3%), na República Checa (32,6%), na Lituânia (34,1%) e na Dinamarca (34,2%).

Um total de 14 Estados-membros apresentaram rácios de dívida pública superiores a 60% do PIB, com a Grécia à cabeça (181,2%), seguida por Itália (134,8%), Portugal (122,2%), Chipre (100,6%), Bélgica (100,0%), França (98,4%) e Espanha (97,6%).

Em 2017, a dívida pública portuguesa fixou-se nos 126,0% do PIB.