Dívida pública sobe para novo recorde de 270,4 mil milhões em dezembro de 2020

A dívida pública na ótica de Maastricht aumentou no final de 2020 para o valor recorde de 270,4 mil milhões de euros, mais 20,4 mil milhões em relação a dezembro de 2019, informou esta segunda-feira o Banco de Portugal.

Face ao mês anterior (novembro de 2020), o aumento da dívida pública foi de cerca de 3,3 mil milhões de euros.

O valor absoluto da dívida pública em dezembro de 2020 (270,4 mil milhões de euros) é o mais alto desde o início da série divulgada pelo Banco de Portugal (que se inicia em 1995).

De acordo com a informação divulgada esta segunda-feira pelo banco central, para este acréscimo da dívida pública na ótica de Maastricht (a que conta para Bruxelas) no final de 2020 "contribuiu o aumento dos títulos de dívida (17,6 mil milhões de euros), dos empréstimos (1,7 mil milhões) e das responsabilidades em depósitos (1,1 mil milhões de euros), por via, principalmente, das emissões de certificados do Tesouro".

Já os depósitos das administrações públicas ascenderam a 23,9 mil milhões de euros no final do ano passado, aumentando 9,4 mil milhões de euros em 2020.

Assim, a dívida pública líquida de depósitos subiu 11,0 mil milhões de euros em relação ao ano anterior, totalizando 246,5 mil milhões de euros.

O último valor do rácio da dívida pública face ao Produto Interno Bruto (PIB) é referente ao final de setembro de 2020, data em que a dívida pública na ótica de Maastricht representava 130,8% do PIB, acima dos 126,1% de junho e o valor mais elevado desde setembro de 2017 (131,3%).