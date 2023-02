Dívidas dos contribuintes ao fisco duplicam. Valem 2,4% do PIB

© Jose Carlos Pratas / Global Imagens

As dívidas dos contribuintes ao fisco duplicaram e já representam 2,4% do PIB português. Segundo o jornal Económico, que cita uma fonte oficial do Ministério das Finanças, há mais de 39 mil contribuintes com dívidas que, somadas, totalizam 5151 milhões de euros.

Foi no último semestre do ano que as dívidas dispararam e, segundo as Finanças, representam praticamente metade do valor em dívidas e mais de metade dos contribuintes devedores.

Nesta lista negra do fisco estão os devedores que não cumpriram prazos de pagamento e não apresentaram garantias de pagamento.