Donos da British Airways avaliam possibilidade de comprar a TAP

Por Rui Oliveira Costa 31 Outubro, 2022 • 17:38

O International Airlines Group (IAG), grupo de aviação anglo-espanhol dono da British Airways e da Iberia, está a avaliar a possibilidade de adquirir a TAP.

De acordo com a edição desta segunda-feira do jornal britânico The Times, além da TAP, o grupo pondera ainda avançar para a compra da EasyJet.

"Somos uma plataforma para consolidação. Só vamos fazer o que fizer sentido, mas vemos que há oportunidades para sermos mais fortes. Somos um grupo que quer consolidar a indústria", afirmou o presidente executivo do grupo, Luis Gallego, citado pelo The Times.

O grupo, que vive um momento de saúde financeira, procura avançar para a consolidação no setor da aviação civil e a aquisição da TAP seria importante, particularmente pelas ligações à América do Sul, com especial atenção para o mercado brasileiro.

O IAG junta-se à Air France KLM e à Lufthansa na lista de interessados na compra da TAP, depois de António Costa ter admitido a intenção de privatizar a companhia aérea no espaço de um ano.

No final de setembro, o primeiro-ministro afirmou que a privatização da TAP "é uma possibilidade em cima da mesa para os próximos 12 meses", assumindo ainda que seria "irresponsável" garantir que o Estado não perderia dinheiro com a transação.