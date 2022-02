© Paulo Spranger/Global Imagens

"Estes últimos dois anos ajudaram-nos a comprar tempo", afirma o CEO da Hospitality da Sonae Capital quando questionado sobre o impacto do atraso na decisão para a localização do projeto do novo aeroporto na atividade hoteleira.

Para Pedro Capitão é uma decisão adiada provavelmente há 30 anos e 3 ou 4 anos não são suficientes para desenvolver um projeto desta dimensão, com a agravante de se continuar a desconhecer a localização.

Desde que assumiu a liderança da área de hospitality do grupo tem vindo sistematicamente a ser questionado sobre esta questão e afirma que sublinha sempre a importância do projeto, mas na verdade não se tomou nenhuma decisão e eu sou um recém-chegado ao setor... e o dramático é não se tomar esta decisão".

Quanto à vida da empresa fala ainda do primeiro ano da pandemia em que a faturação desta área de negócio caiu cerca de 60%, mas em 2021 cresceu 40% face a 2020 e faturou 15,5 milhões de euros à boleia da procura nacional e nas cidades, como, o Porto conseguiu ter uma operação relativamente estável.

O grupo inaugurou esta semana o Hotel The Editory Riverside situado na estação de Santa Apolónia, uma das mais antigas estações de comboios do país e ponto de passagem para milhões de pessoas todos os anos que pretende conquistar viajantes de todo o mundo , mas ainda sem muitas reservas expressivas.

Pedro Capitão afirma mesmo que estão a constituir ainda sua carteira e em simultâneo a viver um momento de poucas reservas em função do pouco movimento dos dois últimos meses. Um período particular, mas com expectativas de recuperação rápida do setor hoteleiro após 1º trimestre de 2022 face ao orçamentado e tendo em conta a recuperação significativa do tráfego aéreo em torno dos 70% face ao registado em 2019.

O diretor de hotelaria da Sonae Capital está convicto que o alívio às restrições para quem chega a Portugal vai ajudar a recuperação do sector estimando que para este ano Portugal recupere boa parte do tráfego aéreo registado no passado e que representou uma subida de 50% já em 2021 face a 2019, " o que já dará para ter uma rentabilidade positiva."

Lembra ainda que por norma até 2019 cerca de 2/3 dos turistas que visitavam o nosso país eram estrangeiros fosse para turismo de cidade, lazer, sol e mar, o que significava cerca de 80% dos hóspedes do grupo em especial na cidade do Porto.

O responsável admite que o turismo nacional compensou parte da quebra nos últimos dois anos, mas considera que o país continua dependente do tráfego internacional, sobretudo europeu.

Com objetivo de ter 12 hotéis até 2024, 10 em Pipeline, garante que a última vaga de Covid-19 não afetou o calendário de investimentos previstos, pela estratégia de reabertura faseada no tempo, incluindo duas novas unidades no Porto a inaugurar até abril, as operações sazonais abrir até junho e uma renovação em Troia. Motivos que levam Pedro Capitão a dizer que não houve ainda necessidade de rever metas, ou objetivos, "até pela carteira de reservas que é sensivelmente o dobro que tinham o ano passado, o que é sinal positivo", não esperando uma recuperação consolidada antes de 2023-24.

A falta de mão-de-obra é desafio constante do setor, mas a empresa espera recrutar 300 pessoas este ano, incluindo posições sazonais para Troia e Algarve.

A nível de formação e de apoio a eficiência de processos de suporte à operação, nomeadamente em backoffice, está a analisar um projeto a concretizar em 3 anos e avaliado em mais de 2 milhões de euros, inserido no âmbito do consórcio europeu de inovação que junta Sonae Capital e casa-mãe a um grupo de 47 parceiros de 15 países com um financiamento global de 25 milhões de euros para a criação de laboratórios de sustentabilidade e que pode transformar a própria sede do grupo na Maia, num laboratório vivo de inovação.