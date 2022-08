"É muita propaganda." PME esperam há seis meses por apoios do Governo

Jorge Pisco, presidente da confederação das Pequenas e Médias Empresas, relembra que António Costa anunciou em julho que "iria haver apoios às famílias e empresas em setembro", considerando que "esta é a forma de estar do Governo", dado que, "no concreto, as coisas não andam".