"É uma decisão difícil." Altice Portugal avança com despedimento coletivo

Alexandre Fonseca, presidente executivo da Altice

Por Cátia Carmo com Lusa 22 Junho, 2021 • 13:03

A Altice Portugal vai avançar com um despedimento coletivo que vai abranger 300 pessoas, que terão a oportunidade de negociar a saída antes de o processo ficar concluído, avançou a empresa em comunicado.

"É uma decisão difícil, mas que se afigura como indispensável, essencialmente devido ao contexto muito adverso que se vive no nosso setor: o ambiente regulatório hostil, a falta de visão estratégica do país, o contínuo, lamentável e profundo atraso do 5G, bem como a má gestão deste dossier, e ainda as múltiplas decisões unilaterais graves da ANACOM e de outras autoridades, sempre com a cobertura da tutela, e que ao longo dos últimos 4 anos destruíram significativamente valor", pode ler-se no comunicado, assinado pelo presidente executivo da Altice, Alexandre Fonseca.

A empresa justifica o despedimento coletivo com o contexto e incerteza do mercado.

"Nunca, de forma alguma, seria possível proteger o futuro dos postos de trabalho, reforçar a posição no setor e consolidar a estabilidade da organização, se nada se fizesse, perante o contexto atual que todos conhecemos e sentimos. As decisões tomadas hoje vão assegurar o futuro da empresa, que lidera um setor responsável por mais de 2% do PIB do país", acrescentou o presidente executivo da Altice.

A escolha do mecanismo de despedimento coletivo "é realizada tendo presente que é o único meio que pode garantir aos trabalhadores o acesso a medidas de proteção social, nomeadamente ao subsídio de desemprego", afirmou fonte oficial da dona da Meo à agência Lusa.

O processo "abrange menos de três centenas de trabalhadores, a quem será dada a possibilidade de aceitarem condições de saída muito vantajosas quando comparadas às previstas na lei", explicou fonte oficial.

Adicionalmente, "o presidente executivo da Altice Portugal anunciou internamente que está a ser considerado um aumento salarial na empresa, de forma transversal, a incluir na revisão do Acordo Coletivo de Trabalho".

Além disso, "atendendo ao facto da responsabilidade social interna sempre ter sido um dos focos desta administração, foi hoje anunciado um Programa de Apoio, através da atribuição de bolsas a filhos de colaboradores que ingressem no ensino superior no ano letivo 21/22, desde que cumpram um conjunto de requisitos, nomeadamente a excelência na qualificação na média com que se candidatam", refere.

Nos últimos dois anos, a Altice Portugal "fez crescer o número de colaboradores diretos" em 5500, totalizando hoje 12 500, "sendo que nos quatro últimos anos integrou perto de três centenas de jovens com licenciatura e mestrado integrado de universidades portuguesas nos seus quadros".

Atualmente, de forma direta e indireta, a dona da Meo conta com 17 mil colaboradores.