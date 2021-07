"É urgente a intervenção do Governo." Confederação do Turismo quer requisição civil na Groundforce

Entre este domingo e sábado já foram cancelados cerca de 600 voos © André Luís Alves / Global Imagens

Por Nuno Guedes 18 Julho, 2021 • 12:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Confederação do Turismo de Portugal defende que é completamente inaceitável a situação que se tem vivido este fim de semana nos aeroportos nacionais por causa da greve na Groundforce.

Entre este domingo e sábado já foram cancelados cerca de 600 voos, sobretudo em Lisboa, e mais devem ficar em terra até ao fim de domingo.

O presidente da confederação, Francisco Calheiros, diz à TSF que é urgente que trabalhadores e administração da empresa que trata das bagagens cheguem a acordo, a tempo da nova greve prevista para o fim do mês. Caso contrário, o Governo deve avançar para a requisição civil.

O representante do setor do turismo fala em consequências inaceitáveis 00:00 00:00

"Não podemos, de maneira nenhuma, vir a ter mais mil voos cancelados em 31 de julho e 1 e 2 de agosto. O direito à greve está constitucionalmente previsto, mas isso não pode prejudicar milhares e milhares de pessoas e prejudicar como está a prejudicar a imagem do país. Sou apologista de qualquer medida que evite que se venha a repetir algo que já vai dar uma imagem muito negativa de Portugal. Se necessário for uma requisição civil, que seja feita", defende Francisco Calheiros.

A Confederação do Turismo de Portugal recorda os efeitos negativos da pandemia no setor e o conflito que existe, sem solução à vista, entre a TAP e a Groundforce.

Francisco Calheiros descreve o impasse 00:00 00:00

"A Groundforce diz que a TAP deve dinheiro à empresa e a TAP diz que esses montantes não são devidos. Estamos num impasse e é urgente - para ontem - que o Governo intervenha", refere.

O representante do turismo avisa que governar é tomar decisões em momentos difíceis e este é claramente o caso.

Francisco Calheiros descreve o impasse 00:00 00:00

"A TAP é uma empresa pública, faz parte do Governo, e além do mais em situações de urgência, como esta é, pode ser utilizada a requisição civil. Aquilo que não é aceitável é termos 600 voos cancelados... Alguém já teve o trabalho de calcular os custos de tantos voos cancelados? Os custos em testes que se fizeram? As indemnizações que se vão ter de dar? Se pusermos 150 pessoas em cada voo, as 10 mil pessoas que deixaram de viajar, de vir para cá e de consumir em Portugal? E, sobretudo, qual é a imagem que estamos a transmitir do nosso país?", conclui o presidente da Confederação do Turismo de Portugal.