EasyJet negoceia com Governo base no aeroporto de Faro

Por TSF 08 Outubro, 2020 • 08:28

A Easy Jet esta a negociar com o Governo português a abertura de uma base sazonal no verão de 2021, no aeroporto de Faro. A companhia aérea pretende, ainda antes, abrir uma terceira base na cidade de Málaga, em Espanha, na próxima primavera, que deverá criar mais de 100 postos diretos de trabalho, entre pilotos e tripulantes.

A abertura da base sazonal em Faro é uma das medidas anunciadas, esta manhã, pelo Governo e pela companhia aérea low-cost, que assume, pela primeira vez na História, que irá registar uma ano inteiro de prejuízos.

Em comunicado, a EasyJey adianta que vai equipar as bases de Faro e Málaga com três aeronaves da família A320, que têm capacidade para transportar 156 passageiros.

Espanha e Portugal são dois mercados importantes para a EasyJet, acumulando, em 2019, cerca de 26% do total de passageiros transportados.

No terceiro trimestres deste ano, a quebra de passageiros registada pela EasyJet, comparando com o ano de 2019, foi de 63%.

Para os próximos tempos, a companhia aérea britânica estabelece como prioridade estar atenta e aproveitar todas as oportunidades que surjam para a retoma na atividade.

Notícia atualizada às 9h08