EasyJet vai mesmo abrir em junho nova base em Faro apesar da crise na aviação

A Easyjet considera que esta base no aeroporto de Faro vai funcionar como uma bola de neve © AFP

Por Maria Augusta Casaca 19 Março, 2021 • 15:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Nesta altura, do aeroporto de Faro a companhia aérea EasyJet voa para 18 destinos diferentes e poderá fazê-lo para mais dentro em breve. O diretor executivo da EasyJet Portugal confirma que, apesar da pandemia e da crise por que passa a aviação, a base de Faro vai abrir com três aviões e 100 funcionários permanentes.

No entanto, não irá recrutar ninguém localmente. Irá para Faro pessoal que foi deslocalizado de outras bases. No ano passado a EasyJet reduziu em 30% o número de trabalhadores mas, para diminuir o impacto dessa reestruturação e evitar mais despedimentos, transferiu para Faro funcionários de Lisboa e Porto, e também de muitos outros locais, como a Alemanha, França e Reino Unido, países onde a companhia opera. "Permitiu que pessoas que iriam ser afetadas noutras jurisdições europeias em que trabalhamos pudessem transferir-se para um contrato de trabalho português", explica José Lopes.

A Easyjet considera que esta base no aeroporto de Faro vai funcionar como uma bola de neve, levando a criar empregos indiretos na área da hotelaria e transportes, por exemplo. Nesta altura, em março, com voos para destinos como o Reino Unido ainda fechados, José Lopes explica que a companhia está a voar apenas com 14% da sua capacidade, mas confiante de que no verão tudo melhore. "Esperamos para o mês que vem aumentar a nossa operação para cerca de 28%, o dobro da atual; em maio ficarmos com a capacidade a metade e que em junho possamos já ter uma operação mais perto da normalidade", avança.

Caso a pandemia esteja controlada, as perspetivas da EasyJet são mais animadoras para o verão, e a companhia espera que os países europeus adotem medidas comuns em relação ao setor da aviação, nomeadamente em relação aos testes necessários para viajar.

Ouça a reportagem da TSF. 00:00 00:00

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19