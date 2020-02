Economia cresceu 2% em 2019. Valor fica acima das estimativas do Governo

Verificou-se uma desaceleração das exportações e das importações de bens e serviços © Natacha Cardoso/ Global Imagens

"No conjunto do ano 2019, o PIB aumentou 2,0% em volume, menos 0,4 pontos percentuais que o observado no ano anterior", lê-se no relatório do Instituto Nacional de Estatística (INE).

O INE justifica a evolução com o "contributo positivo menos intenso da procura interna, refletindo o abrandamento do consumo privado" e sublinha que "a procura externa líquida apresentou um contributo ligeiramente menos negativo que em 2018, verificando-se uma desaceleração das Exportações e das Importações de Bens e Serviços".

A estimativa vai ao encontro das previsões da Comissão Europeia e do Banco de Portugal e superam em uma décima as do governo, Conselho das Finanças Públicas, Fundo Monetário Internacional e OCDE.

O crescimento de 2019 ficou assim abaixo do de 2018, ano em que atingiu 2,4% e de 2018 (3,5%).

Os números hoje divulgados são ainda uma estimativa; os definitivos são publicados a 28 de fevereiro.