EDP Espanha prevê investimento de 550 milhões de euros em energias limpas na Andaluzia

A EDP Espanha apresentou esta terça-feira na Câmara Municipal de Los Barrios, na Andaluzia, o projeto de transformação da central térmica desta cidade, onde pretende realizar um investimento de mais de 550 milhões de euros.

A empresa quer transformar a central térmica (carvão) de Los Barrios numa unidade "centrada em hidrogénio verde, renováveis e armazenamento", explica a EDP Espanha num comunicado de imprensa.

Esta reconversão permitirá o fornecimento de energia renovável em toda a zona industrial do Campo de Gibraltar (província de Cádis), e no futuro exportar a energia por via marítima.

A empresa adianta que pretende dar um "contributo decisivo" para impulsionar a produção de energia 100% renovável, promover a descarbonização industrial de forma justa e inclusiva e reconverter a fábrica, atualmente em processo de encerramento, com um projeto "sólido, inovador e virado para o futuro".

O projeto de transformação desta fábrica implicará um investimento de mais de 550 milhões de euros.

O objetivo, acrescenta a EDP Espanha, é "converter este local num polo de hidrogénio para descarbonizar as indústrias próximas, favorecendo a sua continuidade face à transição energética" e prevê também um projeto de armazenamento de energia de 255 MW (megawatts) com baterias de iões de lítio.

A EDP afirma estar a trabalhar com vários clientes industriais andaluzes para lançar projetos de eficiência energética e autoconsumo e quer "reforçar a sua liderança na região com planos ambiciosos ligados à transição energética".

O grupo EDP emprega em Espanha de forma direta mais de 1.550 pessoas e é uma das maiores empresas de produção de eletricidade no país com uma produção de quase 4.600 MW (megawatts) de capacidade instalada, 1,3 milhões de pontos de abastecimento de distribuição de eletricidade e uma carteira de vendas a clientes empresariais de eletricidade, gás natural e serviços de mais de 17 TWh (terawatts/hora), segundo a empresa.